В Кабуле неподалеку от посольства РФ прогремел мощный взрыв - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

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Громкий взрыв был слышен в районе вблизи российского посольства на западе Кабула.

Пока сообщений о повреждениях или жертвах не поступало.

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