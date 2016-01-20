В Кабуле неподалеку от посольства РФ прогремел мощный взрыв - Reuters
15:37, 20 января 2016Мир
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В столице Афганистана возле российского посольства прогремел мощный взрыв.
Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
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Громкий взрыв был слышен в районе вблизи российского посольства на западе Кабула.
Пока сообщений о повреждениях или жертвах не поступало.
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