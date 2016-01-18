Германия может направить в Ливию военный контингент

Об этом она рассказала в интервью изданию Bild, пишет Европейская правда со ссылкой на Die Welt.

"Экстремистское ополчение ИГИЛ в Ливии ищет возможности присоединения к исламистской организации "Боко Харам" в Центральной Африке", – рассказала Ляйен.

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По ее словам, если им это удастся, то в Африке сформируется "ось террора", которая сможет дестабилизировать обстановку в большей части Африки.

По мнению министра, дестабилизация в Африке может привести к новой волне беженцев в Европу.

Поэтому, она подчеркнула, что стабилизация Ливии является чрезвычайно важным фактором, поэтому, чтобы достичь стабильности в этой стране Германия может направить туда свои войска.

"Германия не сможет избежать ответственности (за стабильность Ливии – УНИАН), тем самым внесет свой вклад", - ответила она на вопрос о возможности отправки военнослужащих Бундесвера в Ливию.

Издание напоминает, что недавно Урсула Фон дер Ляйен подчеркивала, что вопрос о миссии бундесвера в Ливии возможно рассматривать лишь тогда, когда правительство национального единства обратится к международному сообществу за помощью.