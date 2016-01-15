Катастрофа МН17: Украина и Нидерланды намерены продолжить расследование

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Отмечается, что 15 января в Генпрокуратуре состоялась встреча первого заместителя генпрокурора Украины Юрия Севрука с руководителем Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фредериком Вестербеке. Во встрече также приняли участие руководитель Национальной уголовной следственной группы Национальной полиции Нидерландов и представители СБУ.

Во время встречи стороны обсудили результаты расследования в рамках работы совместной следственной группы по расследованию авиакатастрофы самолета "Боинг" Малазийских авиалиний, которая произошла 17 июля 2014 года вблизи г. Торез Донецкой области. "Стороны констатировали прогресс в совместном расследовании благодаря кропотливой работе следователей по установлению всех обстоятельств совершения преступления и лиц, причастных к нему", - отмечается в сообщении.

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Также были обсуждены перспективы дальнейшего расследования и необходимость продления действия соглашения о деятельности совместной следственной группы по расследованию этого преступления, подчеркнули в ГПУ.

Севрук отметил, что Генпрокуратура и другие правоохранительные органы Украины и в дальнейшем будут всеми силами способствовать проведению этого международного расследования и принимать в нем активное участие до достижения конечного результата. "Наша цель - в кратчайшие сроки получить результаты и продолжить расследование до привлечения всех виновных лиц к ответственности", - подчеркнул он.

В свою очередь, Вестербеке поблагодарил украинскую сторону за оказанную помощь в проведении этого расследования.

В ходе обсуждения стороны пришли к согласию относительно необходимости информирования общественности о ходе расследования и обнародования соответствующей информации уже в ближайшее время и обсудили вопросы, связанные с распространением такой информации.

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Как напомнили в ГПУ, 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", был сбит пассажирский самолет "Боинг 777" Малазийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур транзитом через территорию Украины. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа, в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерланды, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.