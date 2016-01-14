Семьи жертв катастрофы самолета MH17 требуют предоставить радиолокационные данные

Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty.

В частности, родственники жертв написали письмо премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, в котором они выразили протест, что данные первичного радиолокатора не предоставлены следователям ни украинской, ни российской стороной.

"Мы не можем принять того, что люди отказались предоставить важную информацию", - сообщается в письме.

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Родственники призвали Рютте "надавить" на ООН или Международную организацию гражданской авиации с требованием передать эти данные следователям.

Семьи надеются, что это может помочь определить, кто выпустил ракету в самолет.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов 13 октября обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой «Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла из-за детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

По словам председателя Совбеза Нидерландов, в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

Он констатировал, что трое членов экипажа в кабине погибли на месте.

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Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.