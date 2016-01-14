Семьи жертв катастрофы самолета MH17 требуют предоставить радиолокационные данные
Родственники жертв сбитого над Донецкой областью самолета малазийской авиакомпании MH17 требуют предоставить "ключевые доказательства", которые могли бы пролить свет на эту катастрофу.
Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty.
В частности, родственники жертв написали письмо премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, в котором они выразили протест, что данные первичного радиолокатора не предоставлены следователям ни украинской, ни российской стороной.
"Мы не можем принять того, что люди отказались предоставить важную информацию", - сообщается в письме.
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Родственники призвали Рютте "надавить" на ООН или Международную организацию гражданской авиации с требованием передать эти данные следователям.
Семьи надеются, что это может помочь определить, кто выпустил ракету в самолет.
Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов 13 октября обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.
Установлено, что самолет был сбит ракетой «Бук».
В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла из-за детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».
По словам председателя Совбеза Нидерландов, в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.
Он констатировал, что трое членов экипажа в кабине погибли на месте.
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Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.