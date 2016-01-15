В Гааге создадут суд по расследованию военных преступлений в Косово

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Нидерландов, передает "ЕвроПравда". Суд начнет функционировать уже в этом году и будет размещен в бывшем здании Европола. Суд будет рассматривать серьезные преступления, совершенные в 1999-2000 годах членами Освободительной армии Косово против этнических меньшинств и политических противников.

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Как отмечают в правительстве Нидерландов, подозреваемые в военных преступлениях могут рассматриваться косовским обществом как борцы за свободу, поэтому свидетели по этим делам могут быть в опасности.

"Именно поэтому было решено рассматривать дела за пределами Косово", - говорится в сообщении.

В правительстве Нидерландов подчеркнули, что речь идет не о международном трибунале, а о национальном суде Косово, который будет находиться за пределами этой страны. Осужденные при этом не будут отбывать наказание в Нидерландах.

Решение о создании суда было принято после консультаций ЕС с правительствами Косово и Нидерландов. Финансироваться учреждение будет из фондов Евросоюза.

Сейчас правительства Нидерландов и Косово заключили соглашение о деятельности суда, которое еще должно быть ратифицировано парламентами каждой из стран.

Напомним, Косово - самопровозглашенная республика, объявившая о независимости от Сербии в 2008 году - в 2013 году провела муниципальные выборы. Власти Сербии не собирались ей препятствовать их организации: голосование там было одно из условий получения Белградом долгожданного членства в Евросоюзе. При этом Сербия продолжала выступать против любых попыток Косово заявлять о своем суверенитете путем вступления в международные структуры.