ЕС начал переговоры об интеграции с Сербией

"Премьер-министр Александр Вучич заявил в Брюсселе, что сегодня большой день для Сербии и что наша страна сейчас осознала, что она будет частью Европейского Союза, однако когда это случится, зависит от нашей тяжелой работы, усердия и энергии", - сообщает Би-би-си со ссылкой на веб-сайт сербского правительства.

Сейчас переговоры касаются двух тем: внутреннего финансового контроля и нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

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Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович заявила, что начало таких переговоров положит конец всем сомнениям относительно курса государства в ЕС, который никто не сможет изменить.

В 2012 году страна получила статус страны-кандидата в члены Европейского Союза, а в 2013 году Сербия и Косово при посредничестве Евросоюза достигли соглашения по нормализации отношений.