Премьер-министр Македонии подал в отставку

Премьер-министр Македонии Никола Груевский подал в отставку в соответствии с соглашением с оппозицией о проведении досрочных парламентских выборов в стране.

Как сообщает Радио Свобода, по словам спикера парламента, перед голосованием за отставку должны состояться переговоры лидеров политических сил македонского парламента с еврокомиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом.

Ожидается, что сегодня Хан поведет встречу с Груевским и лидерами оппозиции по вопросам реализации соглашения, заключенного при посредничестве Евросоюза в июле прошлого года.

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По договоренности с оппозицией, консерватор Груевский должен уйти в отставку за 100 дней до выборов, назначенных на 24 апреля 2016 года.

В мае в Македонии состоялись массовые протесты после обнародования видеозаписей или записей телефонных разговоров, из которых следует, что министры обсуждали, как фальсифицировать результаты выборов, а полиция прослушивала разговоры оппозиционных деятелей, независимых журналистов и активистов общественных организаций. Кроме того, из записей следовало, что глава правительства и его сотрудники якобы скрывали совершенное полицейским в 2011 году убийство.

Груевский, который занимает должность с 2006 года, отрицал обвинения.

Для расследования скандала должен быть назначен специальный прокурор.