В Македонии сторонники премьера провели многотысячный митинг
07:50, 19 мая 2015Мир
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В столице Македонии Скопье десятки тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку премьер-министра Николы Груевского.
REUTERS
Перед собравшимися у здания парламента страны выступил сам Никола Груевский, в очередной раз отвергший обвинения в коррупции, передает Би-би-си.
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Накануне приблизительно такое же количество людей митинговали в Скопье с противоположными лозунгами - за отставку правительства.
Часть оппозиционеров разбила на ночь палаточный лагерь у правительственных зданий, и несколько сотен человек продолжили акцию протеста параллельно с проправительственным митингом.
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