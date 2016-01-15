Россия "смягчит" санкции против Турции из-за риска недостроить спортивные объекты к ЧМ-2018 - СМИ

Российские власти готовы смягчить санкции в отношении работающих в стране строительных компаний, учрежденных гражданами Турции, сообщил один из федеральных чиновников, пишет Коммерсант.

По его словам, крупные подрядные компании могут остаться в России при условии, что создадут совместные предприятия с российскими партнерами, которым будет принадлежать не менее 75% плюс одна акция. Другой чиновник в федеральном правительстве уточняет, что такие СП придется создавать компаниям, претендующим на коммерческие и государственные контракты, заключаемые после 30 ноября 2015 года.

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По данным издания, послабления могут коснуться договоров по строительству объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года, который должен пройти в России. По его словам, турецкие компании в основном выступают субподрядчиками по строительству спортивных, инфраструктурных и гостиничных объектов. Это около трех десятков компаний, общий объем выполняемых ими работ может достигать около 60 млрд руб., говорит чиновник.

Отмечается, что вчера, 14 января, был обнародован проект постановления, где описываются правила отбора выполняемых в России турецкими контрагентами контрактов, в отношении которых не применяются специальные меры: из него следует, что под санкции не попадут турецкие компании, выполняющие контракты, прекращение которых может привести к неисполнению внутренних или внешних обязательств. Этот пункт как раз подходит к объектам ЧМ-2018.

Напомним, Россия отменила безвизовый режим с Турцией с 1 января 2016 года.

Отношения России и Турции обострились после того, как турки сбили российский бомбардировщик Су-24. В Турции уверяют, что самолет нарушил воздушное пространство страны; российская сторона это отрицает.

28 ноября правительство РФ представило список санкций, введенных против Турции.



