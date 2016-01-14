ВОЗ объявила об окончании эпидемии лихорадки Эбола

12:08, 14 января 2016
Мир
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Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что эпидемия лихорадки Эбола в Либерии и во всей Западной Африке завершилась.

REUTERS

Как передает BBC, организация заявила об окончании периода активной передачи вируса, поскольку в Либерии в последние 42 дня не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания.

Напомним, в конце 2015 года свободными от Эболы были объявлены соседние Гвинея и Сьерра-Леоне.

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В то же время генсек ООН Пан Ги Мун предупредил, что Западная Африка все еще может столкнуться с обострением заболевания в будущем.

В результате самой масштабной в истории вспышки лихорадки Эбола с декабря 2013 года умерли более 11 тысяч человек.

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