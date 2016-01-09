Друзья Кремля: составлен список пророссийских партий в Евросоюзе

В Европейском Союзе хватает откровенно пророссийских политических сил, которые в той или иной мере поддерживают политику президента России Владимира Путина и лоббируют интересы Кремля.

Издание ZN.UA составило список сил в различных странах Евросоюза, которые так или иначе проявляют лояльность к России.

Как отмечает издание, не все перечисленные партии "пропутинские" и открыто поддерживают действия Кремля в Украине.

СДПГ, например, осуждает аннексию Крыма, войну на Донбассе и нарушение Россией подписанных ею международных договоров. Но критически высказываясь о политике санкций против РФ и призывая к поиску компромиссов с Москвой (аргументируя это тем, что "нельзя ставить Россию на колени", "нельзя допустить новую холодную войну"), немецкие социал-демократы играют на стороне российского руководства.

Среди парламентских партий откровенно пророссийских не так уж и много. И редко в какой стране они входят в многочисленные фракции в парламентах: французский "Национальный фронт" имеет в нижней палате два мандата, итальянская "Лига Севера" - 15, болгарская "Атака" - 15, бельгийский "Фламандский интерес" - 3.

Однако оппозиционные "Республиканцы" являются второй по числу мандатов партией в французских Национальных собраниях. Популистская "Подемос" стала после декабрьских выборов третьей по численности фракцию в Генеральных кортесах Испании. Третью позицию в парламентах Австрии и Венгрии занимают "Партия свободы" и "Йоббик". СИРИЗА вот уже год как правит Грецией.

Кремль активно работает с этими политическими силами. Но в последнее десятилетие Москва в своей политике в Европе все больше использует ультралевые и ультраправые партии. Они могут не влиять на формирование позиции правительства, но пользуются популярностью в обществе.