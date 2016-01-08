Нидерландское правительство проведет кампанию в поддержку Украины перед референдумом

Правительство Нидерландов проведет кампанию в поддержку Ассоциации Украины с ЕС перед референдумом. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет Euobserver.

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По словам Рютте, соглашение пойдет на пользу как Евросоюзу, так и Нидерландам.

"Я буду там и я буду объяснять, почему мы подписали это соглашение… Мы торговая нация. Мы живем по соглашениям о свободной торговле и Украина – очередной пример этого", - сказал он.

"Те, кто склонны голосовать против (ратификации соглашения - УНИАН), считают, что это может стать первым шагом к членству Украины в ЕС. Но это не имеет ничего общего со вступлением", - добавил Рютте.

Премьер также подчеркнул, что соглашение с Украиной поддерживает все правительство страны.

Напомним, избирательная комиссия Нидерландов приняла положительное решение о проведении референдума относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в октябре прошлого года. Он назначен на 6 апреля и будет иметь рекомендательный характер.