На Дальнем Востоке пьяный пассажир во время полета обещал взорвать самолет

Об этом сообщает РБК.

После приземления в Петропавловск-Камчатском самолет, по словам собеседника агентства, был отправлен на дальнюю стоянку, а нарушителя передали сотрудникам полиции.

Источник отметил, что воздушное судно, а также ручная кладь и багаж пассажиров были досмотрены, однако взрывного устройства обнаружено не было. По словам собеседника агентства, инцидент никак не отразился на работе аэропорта и не спровоцировал задержек рейса.

Читайте такжеAir France серьезно усилила меры безопасности после терактов в Париже

Позже представитель управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу заявил РИА Новости пассажир «в очень сильном алкогольном опьянении» устроил на борту самолета дебош. «Он говорил, что «все будет плохо», но конкретных угроз о бомбе не выкрикивал», – заявили в МВД.

Читайте такжеБританские СМИ назвали самых ярких авиапассажиров года

Собеседник агентства подтвердил, что самолет приземлился по графику в аэропорту Петропавловска-Камчатского, а при досмотре багажа пассажиров и самого судна никаких подозрительных предметов обнаружено не было.