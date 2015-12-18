Air France серьезно усилила меры безопасности после терактов в Париже

Об этом директор по авиационной безопасности компании Жиль Леклер заявил газете Le Parisien, передает Lenta.ru. "Проводится более тщательная проверка пассажиров на предмет взрывчатых веществ. Теперь мы проверяем документы путешественников даже при перелетах внутри Шенгенской зоны. Все наши самолеты после техобслуживания тщательно проверяются", - пояснил Жиль Леклер.

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Кроме того, Air France в аэропортах опечатывает все входы в самолеты, чтобы никто не мог спрятать на борту перед полетом посторонние предметы. Такая же система используется при доставке корреспонденции.

Кроме того, теперь члены экипажа, как и пассажиры, не могут проносить на борт емкости с жидкостью объемом более 100 миллилитров.

"Сохранность и безопасность наших сотрудников и пассажиров не имеют цены. Вместе с этим (затраты на меры безопасности) составляют миллионы евро в год", - заметил Жиль Леклер.

Напомним, в ночь на 14 ноября в Париже была совершена серия терактов: четыре раза была открыта стрельба по людям, в концертном зале Батаклан захватили заложников, у футбольного стадиона Стад де Франс в пригороде столицы прогремели три взрыва. Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство". В результате атак погибли 130 человек, во всей Франции был введен режим чрезвычайного положения.