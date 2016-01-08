Боевики "Аль-Каиды" угрожают терактами в Италии и Испании - СМИ
Террористическая организация "Аль-Каида в Исламском Магрибе" распространила в четверг видео, на котором угрожает совершить теракты в Неаполе, Риме и Мадриде.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Europa Press.
По данным агентства, на видео показаны теракты, а также содержатся кадры с членами группировки в Мали – в том числе одного гражданина Испании родом из Мелильи (анклав на севере Африки, граница с Марокко) по имени Абу аль-Нур аль-Андалуси.
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Испанские силы безопасности в настоящее время занимаются изучением этого видео.
Ранее УНИАН сообщал, что в Лондоне семейную пару признали виновной в подготовке теракта. 25-летний Мохаммед Рехман и 24-летняя Сана Ахмед Хан привлекли внимание полиции и после того, как завели в Twitter аккаунт "Silent Bomber".