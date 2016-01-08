Боевики "Аль-Каиды" угрожают терактами в Италии и Испании - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Europa Press.

По данным агентства, на видео показаны теракты, а также содержатся кадры с членами группировки в Мали – в том числе одного гражданина Испании родом из Мелильи (анклав на севере Африки, граница с Марокко) по имени Абу аль-Нур аль-Андалуси.

Читайте такжеРазведка Турции предупредила о подготовке боевиками ИГ терактов в странах Европы

Испанские силы безопасности в настоящее время занимаются изучением этого видео.

Ранее УНИАН сообщал, что в Лондоне семейную пару признали виновной в подготовке теракта. 25-летний Мохаммед Рехман и 24-летняя Сана Ахмед Хан привлекли внимание полиции и после того, как завели в Twitter аккаунт "Silent Bomber".