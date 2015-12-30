В Лондоне семейную пару поймали на подготовке теракта с "поясом шахида"

В Лондоне семейную пара признали виновной к подготовке теракта. Об этом со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу Великобритании сообщает "РБК".

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25-летний Мохаммед Рехман и 24-летняя Сана Ахмед Хан привлекли внимание полиции и после того, как завели в Twitter аккаунт "Silent Bomber".

"Торговый центр Westfield или Лондонское метро? Любые советы приму с благодарностью", — обращались они к читателям.

По данным полиции, Рехман пытался изготовить самодельные бомбы и проводил тестовые взрывы в своем саду. Видео этих взрывов он затем отправлял своей жене.

"Исследования обнаружили, что Рехман и Ахмед Хан провели огромное количество исследований, касающихся террористических атак", — сказано в сообщении. Отмечается, что пара была очень близка к тому, чтобы осуществить теракт, и все, что им для этого требовалось — это приобрести химикаты, чтобы изготовить детонатор.

"Мне не нужна армия. Все, что мне нужно – мой пояс шахида и толпа таких, как вы LOL", - писал Рехман.