Полиция установила подозреваемых в нападениях на женщин в Кельне - BBC

Об этом сообщил председатель правительства земли Северный Рейн - Вестфалия Ральф Еггер, передает BBC Украина.

Он подчеркнул, что, по его данным, подозреваемых пока не задержали. Никаких подробностей о подозреваемых он не предоставил, объяснив, что это может повредить ходу расследования.

Тем временем полиция Кельна заявила, что получила второе заявление об изнасиловании в ночь Нового года. Подробностей в полиции также не предоставили, отметив, что проверяют полученную информацию.

Всего полиция города получила 90 заявлений от женщин, которые, по их словам, испытали насилие в новогоднюю ночь. Большинству заявительниц от 18 до 25 лет, в трети случаев нападения имели сексуальный подтекст.

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Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Кельне, в основном возле центрального вокзала, произошло почти 100 нападений на женщин. По предварительным данным, в них участвовали тысячи агрессивно настроенных молодых мужчин.

Глава полиции Кельна сообщил, что большинство нападавших были выходцами из арабских стран и Северной Африки. Полиция пытается выяснить, были ли нападения организованным и заранее спланированным актом.