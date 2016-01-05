Медведев нашел в России "огромный потенциал" внутреннего и въездного туризма

15:58, 05 января 2016
Мир
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал развивать «огромный потенциал внутреннего и въездного туризма».

REUTERS

Об этом он сказал на совещании, которое проходит в Сочи.

По прогнозам российского премьера, внутренний турпоток по итогам года может составить около 50-ти миллионов человек, пишет Эхо Москвы

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Медведев также предложил дополнительно поддержать авиаперевозчиков, которые работают на наиболее популярных курортных маршрутах в России.

Как сообщал УНИАН, почти 60 процентов российских путешественников не считают курорты оккупированного Крыма и Краснодарского края достойной заменой Турции и Египту. 

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