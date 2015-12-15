Российские туристы отказались считать оккупированный Крым достойной заменой Турции и Египту - опрос

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на опрос туристического сервиса Kupibilet.ru.

Отмечается, что при работе над исследованием аналитики компании опросили более тысячи путешественников, совершивших как минимум один перелет за последний год. Такая выборка обусловлена необходимостью выяснить, как на туристах отразилась ситуация с отменой чартерного авиасообщения с Турцией и приостановкой полетов в Египет.

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При этом семь процентов респондентов отметили, что российской курортной инфраструктуре не хватает системы «все включено», еще девять пожаловались на отсутствие низких цен, 17 - на недостаток хорошего сервиса и вежливого персонала. Оставшиеся 57 процентов опрошенных перечислили все вышеупомянутые минусы. Кроме того, туристы заявили о некомфортной погоде зимой и плохой системе безопасности. Полноценной заменой Турции и Египту курорты оккупированного Крыма и Краснодарского побережья назвал лишь один процент путешественников.

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Кроме того, 52 процента респондентов рассказали, что и до запретов не планировали проводить свой отдых ни в Турции, ни в Египте. Еще 29 процентов рассматривали эти страны среди прочих вариантов, отдыхать в них планировали лишь 19 процентов опрошенных.

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Вслед за отменой чартерного авиасообщения с Турцией и приостановкой полетов в Египет осенью 2015 года многие зарубежные страны заявили о намерении составить для россиян альтернативу этим популярным туристическим направлениям. В их числе, например, Кения, Италия, Марокко, Испания,Киргизия, Тунис и Греция.