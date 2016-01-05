Сирийская оппозиция призвала все арабские страны разорвать дипотношения с Ираном

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Сирийская национальная коалиция, которая базируется в Турции, поддержала действия Эр-Рияда и призвала "все арабские и мусульманские государства сделать аналогичный шаг".

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Иран, как и Россия, поддерживает режим Башара Асада в Сирии, войска которого ведут боевые действия против "Исламского государства" и повстанцев, в том числе и тех повстанческих группировок, которых поддерживает Саудовская Аравия и другие страны в регионе.

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Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который разворачивается из-за казни шиитского проповедника.