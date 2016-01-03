Президент Ирана осудил погром в посольстве Саудовской Аравии в Тегеране

"Действия радикалов в Тегеране и Мешхеде, в результате которых был нанесен ущерб посольству и консульству Саудовской Аравии, ни в коем случае не могут быть оправданы. Более того, они портят имидж Исламской Республики Иран", — говорится в заявлении на официальном сайте президента, сообщает РИА Новости.

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Роухани также обратился к министру внутренних дел с просьбой привлечь к сотрудничеству судебные органы страны и министерство разведки и национальной безопасности, чтобы установить личности нападавших и привлечь их к суду.

Кроме того, президент осудил казнь шиитского проповедника. "Я осуждаю этот бесчеловечный шаг, который противоречит правам человека и исламским ценностям, и соболезную семье шейха Нимра, богословам и всем мусульманам", — говорится в заявлении.

Напомним, 2 декабря министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.

Казнь священнослужителя вызвала массовые протесты.