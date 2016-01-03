"Уже похоронили": Власть Саудовской Аравии отказалась выдать тело казненного шиитского проповедника

"Вышли на связь саудовские власти, сообщили нам, что мучеников уже похоронили на мусульманских кладбищах, тела не передадут родственникам", — написал Мохаммед ан-Нимр на своей странице в Twitter, сообщает РИА Новости.

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Казнь ан-Нимра уже привела к беспорядкам у посольства Саудовской Аравии в Тегеране. Демонстранты разгромили здание и закидали его коктейлями Молотова.