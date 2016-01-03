"Уже похоронили": Власть Саудовской Аравии отказалась выдать тело казненного шиитского проповедника

14:45, 03 января 2016
Мир
2439

Власти Саудовской Аравии уведомили брата казненного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра о том, что не передадут тело его семье и уже похоронили казненных в субботу людей.

REUTERS

"Вышли на связь саудовские власти, сообщили нам, что мучеников уже похоронили на мусульманских кладбищах, тела не передадут родственникам", — написал Мохаммед ан-Нимр на своей странице в Twitter, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеВерховный лидер Ирана предрек "божественное возмездие" Саудовской Аравии за казнь шиитского проповедника

Казнь ан-Нимра уже привела к беспорядкам у посольства Саудовской Аравии в Тегеране. Демонстранты разгромили здание и закидали его коктейлями Молотова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter