Министр связи РФ пожаловался, что Instagram игнорировал взлом его страницы турецкими хакерами
14:23, 03 января 2016Мир
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Министр связи Российской Федерации Николай Никифоров, заявил, что у него "много вопросов к безопасности" Instagram.
Скриншот / instagram.com/nnikiforov/
Об этом он написал на странице Вконтакте.
"К сожалению, сам Инстаграм не реагирует на данный инцидент (взлом страницы - УНИАН) уже более 9 часов (по состоянию примерно на 11 утра). После сегодняшнего инцидента лично у меня осталось много вопросов к безопасности Инстаграма по сравнению с другими сервисами и к скорости реакции его технической поддержки", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, на взломанной странице российского министра хакеры разместили фотографии с турецким флагом, сбитым самолетом РФ Су-24, а также подписями на двух языках - английском и турецком.
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