Министр связи РФ пожаловался, что Instagram игнорировал взлом его страницы турецкими хакерами

Об этом он написал на странице Вконтакте.

"К сожалению, сам Инстаграм не реагирует на данный инцидент (взлом страницы - УНИАН) уже более 9 часов (по состоянию примерно на 11 утра). После сегодняшнего инцидента лично у меня осталось много вопросов к безопасности Инстаграма по сравнению с другими сервисами и к скорости реакции его технической поддержки", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, на взломанной странице российского министра хакеры разместили фотографии с турецким флагом, сбитым самолетом РФ Су-24, а также подписями на двух языках - английском и турецком.