Турецкие хакеры взломали Instagram министра связи России
Неизвестные турецкие хакеры взломали аккаунт в Instagram министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.
На взломанной странице российского министра они разместили фотографии с турецким флагом, сбитым самолетом РФ Су-24, а также подписями на двух языках - английском и турецком.
Напомним, ранее Международная группа хакеров Anonymous объявила Анкаре кибервойну, поскольку, по мнению хакеров, Турция поддерживает "Исламское государство".
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Напомним, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.
Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.