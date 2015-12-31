Более 100 тысяч полицейских обеспечат безопасность во Франции в Новый год

Более 100 тыс. сотрудников полиции и жандармов будут обеспечивать безопасность во Франции в ночь на 1 января.

Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Le Figaro, которая цитирует заявление главы МВД Франции Бернара Казнёва.

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Помимо этого, по словам министра, планируется задействовать 39,5 тыс. добровольных и профессиональных пожарных.

Ранее стало известно, что в столицах Франции и Бельгии из-за угрозы терактов отменили салюты и сократили новогоднюю программу.