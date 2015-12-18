Во Франции приняты меры по повышению безопасности школ на случай терактов

Об этом сообщили в своем совместном заявлении глава МВД страны Бернар Казнев и министр национального образования Наджат Валло-Белькасем, передает ТАСС.

Соответствующее распоряжение двух ведомств разослано префектам регионов и главам местных управлений начального и среднего образования. Для обеспечения надежной оперативной связи теперь будут составлены точные и обновляемые списки мобильных телефонов директоров и преподавателей учебных заведений. Со своей стороны педагоги будут располагать номерами телефонов выделенных для связи с ними сотрудников полиции и жандармерии. Также точные списки телефонов директоров и преподавателей теперь должны быть у отделов управления образованием.

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В учебных заведениях представителями силовых органов будут проведены инспекции с целью определить те дополнительные меры, которые следует принять для повышения уровня безопасности - в частности установка телекамер наблюдения и дверей с кодовыми замками. Будет значительно усилен контроль над всеми местами возможного доступа в учебные заведения. Создаются также государственные фонды для финансирования части таких работ.

Педагогический состав учебных заведений, ученики и их родители пройдут специальную подготовку по оказанию первой помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Также будут организованы специальные курсы по обеспечению мер безопасности.

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Данные меры дополнят те распоряжения, которые были даны непосредственно после серии терактов в Париже 13 ноября: запрет собираться группами перед входом в учебные заведения, запрет на остановку машин у школ в парижском регионе Иль-де-Франс, усиление патрулей в населенных пунктах, проверка личности входящих в школьные здания, обновление вывешиваемых схем и планов зданий, используемых в чрезвычайных ситуациях.