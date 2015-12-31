Американская разведка узнала о планах России расширить применение крылатых ракет "Калибр"

Вооруженные силы России в рамках масштабного перевооружения военно-морского флота планируют расширить применение крылатых ракет нового поколения «Калибр». Об этом говорится в докладе Управления военно-морской разведки США (Office of Naval Intelligence, ONI), сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В отчете отмечается, что новые крылатые ракеты класса "Калибр" планируется размещать даже на корветах или небольших военных кораблях, что "значительно усилит их способность удерживать, угрожать или уничтожать боевые цели".

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"Ракеты против наземных целей позволяют всем платформам [на которых они размещены — корветы, военные корабли] иметь важную способность удерживать находящуюся на дистанции фиксированную наземную цель под угрозой применения против нее обычных вооружений [ виды оружия, не относящиеся к оружию массового поражения]", — приводит Bloomberg выдержки из документа.

Кроме того, в докладе указывается, что Россия продолжает развивать противолодочные ракеты "с улучшенными конструктивными особенностями", такие как сверхзвуковая скорость и возможность маневрировать, что "добавляет проблем военно-морским силам США и их союзников".

Bloomberg напоминает, что Россия представила свою новую военно-морскую доктрину в июле. Особый упор в ней сделан на возможных операциях подводного флота в Атлантическом океане.