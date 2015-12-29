США обеспокоены, что после вступления России в войну в Сирии там гибнет все больше гражданских

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Марк Тонер, передает Радио Свобода.

«Мы видим ощутимый и тревожный рост числа сообщений о гражданских жертвах со времени, когда Россия начала там свою военно-воздушную кампанию», – отметил Тонер.

По его словам, неправительственные организации представляют «чрезвычайно тревожные» отчеты о том, что российские воздушные удары убили в Сирии сотни гражданских людей, среди них работников спасательных служб, и разрушили гражданские объекты – больницы, школы или рынки.

Как добавил спикер, это было темой недавнего телефонного разговора государственного секретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время этого разговора с Лавровым Керри выразил обеспокоенность США относительно российских воздушных ударов и гибели сотен гражданских людей, сказал Тонер.

Такие действия России препятствуют урегулированию в Сирии, заявил он.

Читайте такжеВ Amnesty International назвали "бессмысленной" реакцию Минобороны РФ на доклад по Сирии

Напомним, на прошлой неделе международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в результате российских авиаударов в Сирии погибли сотни гражданских и они могут рассматриваться как военные преступления. В отчете правозащитников, опубликованном 23 декабря, говорилось, что ряд воздушных ударов российская авиация совершила по жилым районам, где никаких очевидных военных целей поблизости не было, атакуя дома, мечети, людные базары и медицинские учреждения. Правозащитники также обвинили Россию в применении неуправляемых авиабомб в густонаселенных районах и кассетных боеприпасов, которые по своей природе приводят к неизбирательным поражениям.

«Важно, чтобы это было независимо и объективно расследовано», – подчеркнули правозащитники.

Министерство обороны России отвергло обвинения, заявив, что этот отчет является «клише и ложью».