Газпром обеспокоен идеей создать "энергетическое НАТО"

"Газпром" озабочен инициативами Европы по созданию "энергетического НАТО", страны которого взаимодействовали бы в случае прекращения поставок энергоресурсов, заявил в Лейпциге глава российского газового холдинга Алексей Миллер.

"Мы уверены, что сотрудничество и международная интеграция, а не протекционистские барьеры послужат самой надежной защитой национальных и европейских интересов, когда речь идет о поставках газа. Вот почему я особенно озабочен недавними инициативами, прозвучавшими в Германии, по продвижению идеи так называемого "энергетического НАТО", пусть и под другим именем. В лучшем случае политизация энергетики приведет к дорогостоящему перекосу рынков, а самые худшие сценарии могут быть гораздо более опасными", - сказал Миллер.

Глава "Газпрома" отметил, что поскольку взаимозависимость поставщиков и потребителей энергоресурсов продолжает усиливаться во всем мире, ясно, что содействие обеспечению надежности поставок и продвижение экономической интеграции Востока и Запада является важнейшей ролью, которую может играть "Газпром".

"Как крупнейшая в мире газодобывающая компания и единственный крупнейший поставщик газа в Европу мы будем играть активную роль в том, чтобы и в будущем европейский газовый рынок работал бесперебойно", - заверяет Миллер.