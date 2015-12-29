"Репортеры без границ": в 2015 году в мире были убиты 110 журналистов

Об этом говорится в отчете международной организации "Репортеры без границ", передает радио "Свобода". Кроме этого, обстоятельства гибели и мотивы убийства 43 медийщиков – не ясны, отмечают правозащитники.

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В докладе "Репортеров без границ" отмечается также, что в 2015 году были убиты 27 журналистов, общественных активистов и 7 сотрудников СМИ.

Правозащитники отмечают, что количество жертв среди журналистов указывает на тревожную тенденцию о "предумышленном насилии в отношении журналистов" и провал законодательных инициатив по защите работников СМИ.

Одной из самых смертоносных для журналистов стран в 2015 году стала Франция, которая заняла третье место после Сирии и Ирака. Это произошло в связи с нападением в январе на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, что изменило прошлогодние показатели смертности, когда две трети смертей журналистов произошли в зонах боевых действий.

"Создание специального механизма для соблюдения норм международного права по защите журналистов является абсолютной необходимостью", – прокомментировал отчет организации "Репортеры без границ" ее генеральный секретарь Кристоф Делуар.

Вместе с тем Комитет по защите журналистов (CPJ) заявляет, что в 2015 году убили 69 журналистов. Согласно докладу CPJ, 40% погибших стали жертвами боевиков из группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство". Больше двух третей из общего числа таких убийств были заказными, утверждают в Комитете.

С 2005 года в мире погибло 787 журналистов.