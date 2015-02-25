Во Франции поступил в продажу новый номер Charlie Hebdo (фото)

Как сообщает газета Figaro в Париже нет ажиотажа из-за выхода нового номера, тираж которого составил 2,5 млн экземпляров, передает "Апостроф".

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Обложка Charlie Hebdo выполнена в красном цвете, на ней изображены глава французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, Папа Римский Франциск, бывший президент Франции Никола Саркози и джихадист в виде черной собаки, в зубах которого автомат Калашникова. Все они безуспешно пытаются догнать маленькую собачку, которая держит номер Charlie Hebdo. Подпись внизу гласит "Это снова мы!"

Предыдущий выпуск Charlie Hebdo поступал в продажу 14 января, его тираж составил 3 млн экземпляров, однако в связи с тем, что журнал раскупили за считанные дни, тираж был увеличен до 8 млн. После этого редакция решила сделать перерыв в работе.

Как сообщал УНИАН, 7 января в Париже на редакцию сатирического издания напали исламисты и убили 12 человек, 8 из них - журналисты. Еще 11 человек получили ранения.