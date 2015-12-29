В результате терактов "Боко Харам" в Нигерии погибли около 80 человек
Террористическая группировка «Боко Харам» совершила 28 декабря серию терактов в Нигерии, в результате которых погибли по меньшей мере 80 человек.
Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Associated Press.
Около 50 человек погибли и более 90 пострадали в городе Майдугури, где в ночь на понедельник произошла серия взрывов и нападений с использованием огнестрельного оружия, сообщили в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям.
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Помимо этого, в городе Мадагали в 150 километрах от Майдугури две смертницы устроили взрывы на рынке рядом с автобусной станцией. В результате погибли 30 человек.
Ранее УНИАН сообщал, что не менее 14 человек погибли и множество были ранены при нападении боевиков группировки "Боко Харам" на деревню в северо-западной части Нигерии.