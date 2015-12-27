В Нигерии на Рождество боевики "Боко Харам" расстреляли 14 человек и сожгли деревню

Не менее 14 человек погибли и множество были ранены при нападении боевиков группировки "Боко Харам" на деревню в северо-западной части Нигерии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

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Атака произошла на католическое Рождество. Джихадисты ворвались в деревню Кимба около 10 вечера. Они открыли огонь поместным жителям и начали поджигать их дома.

"Боевики расстреляли 14 человек, сожгли всю деревню и скрылись", - сообщил волонтер Мустафа Каримбе.

"Ни один дом не уцелел от огня", - сообщил другой свидетель произошедшего.

По информации издания, сотни жителей деревни, оставшиеся без крова над головой, отправились в близлежащий лагерь для беженцев.