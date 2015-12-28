Черногория выдвинула главу МИД кандидатом на пост Генсека ООН

Правительство Черногории приняло решение о выдвижении кандидатуры вице-премьера и главы МИД Игоря Лукшича на пост Генерального секретаря ООН.

"Еще девять лет назад у нас не было своего государства, а сейчас есть серьезный кандидат, имеющий поддержку в том, чтобы выполнять ключевую функцию в ООН", — заявил в своем обращении премьер Мило Джуканович, которое размещено на сайте правительства, сообщает РИА Новости.

По словам Джукановича, по новым правилам ООН генсек должен быть избран из региона Восточной Европы. Черногорский премьер отметил, что проводил консультации с представителями "влиятельных государств-членов ООН" и получил "положительную оценку" Черногории как примерного члена организации и ответственного соседа.

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Сам Лукшич сказал, что после 12 лет работы на высоких государственных должностях, открытия переговоров о вступлении Черногории в ЕС и получения Подгорицей приглашения в НАТО с гордостью представит свою страну как кандидат в Генеральные секретари ООН. Он сообщил, что в марте 2016 года уйдет с поста главы МИД Черногории и полностью посвятит себя кандидатской подготовке.

У Лукшича 12 лет профессионального опыта на правительственных функциях: семь лет он был министром финансов, затем премьером и до настоящего времени — министром иностранных дел и европейских интеграций Черногории.