В правительстве Черногории настаивают на причастности России к протестам оппозиции

В правительстве Черногории настаивают, что Россия причастна к последним протестам оппозиции в стране.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на МИД Черногории.

"Заявление, опубликованное Департаментом информации и печати российского МИД, который выразил озабоченность по поводу информации о чрезмерном применении силы против мирных демонстрантов, не указав при этом, что эти "мирные демонстранты" бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейских при попытке проникнуть в здание парламента силовым путем и осуществить государственный переворот, как сообщали многие международные СМИ, лишь подтверждает утверждение премьер-министра Мило Джукановича о причастности России к антинатовским акциям протестов в Подгорице", - говорится в заявлении правительства.

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Как ранее сообщалось, премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил, что Россия причастна к митингам оппозиции против правительства страны.

Серия протестных акций, инициированных коалицией оппозиционных партий "Демократический фронт", состоялась в Черногории в течение последних нескольких недель.

Последняя массовая демонстрация произошла в субботу и завершилась разгоном активистов, против которых полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.