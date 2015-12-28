Коалиция во главе с США нанесла 37 авиаударов по "Исламскому государству" в Ираке и Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла 37 авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Об этом сообщает Европейская правда за ссылкой на Reuters со ссылкой на информацию штаба .

По информации штаба коалиции, в течение воскресенья США и их союзники нанесли 37 ударов по "Исламскому государству" в Ираке и Сирии. При этом, по информации штаба, резко увеличилось количество авиаударов вблизи сирийского города Манбидж.

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В районе этого города объединенная оперативно-тактическая группа нанесла 11 воздушных ударов вблизи Манбиджу. В результате ударов было уничтожено не менее семи тактических единиц, несколько укреплений. Еще пять авиаударов были нанесены близ городов Хасак, Ар Ракка и Мара.

В Ираке был нанесен 21 авиаудар в районе восьми городов, в том числе три авиаудара возле города Рамади, где иракские войска объявили о своей победе над боевиками ИГИЛ.

В результате авиаударов коалиции уничтожено две тактические единицы ИГИЛ, ранены не менее 12 боевиков и уничтожены две группы укреплений.