Франция нанесла второй авиаудар по позициям ИГИЛ в Сирии

Об этом заявил в эфире радиостанции Europe 1 французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

"Франция атаковала позиции боевиков "Исламского государства" в городе Ракка. Это уже не первая и далеко не последняя наша операция. "Рафали" сбросили бомбы на лагерь боевиков. Поставленная задача выполнена", — приводит агентство слова главы оборонного ведомства.

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Первую бомбардировку по позициям экстремистов в Сирии французские ВВС осуществили 30 сентября. Тогда погибли 30 боевиков, включая 12 детей из движения «Дети халифата», сообщает Kashmir Reader. Ранее Франция атаковала с воздуха исламистов только на территории Ирака.

Как сообщал УНИАН, российская авиация в ночь на четверг совершила 22 боевых вылетаи нанесла удары по 27 объектам террористов в Сирии.

Напомним, ранее сирийское арабское информационное агентство SANA сообщило, что совместными действиями воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил Сирии в четверг, 8 октября, уничтожены сотни боевиков.