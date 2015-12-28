Турция требует от Израиля снять блокаду сектора Газа

Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин, передает Би-би-си. Выступая на пресс-конференции, представитель Реджепа Тайипа Эрдогана добавил, что Турция продолжит участие в процессе израильско-палестинского урегулирования до тех пор, пока не будет реализована идея "двух государств для двух народов".

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Калин также раскритиковал политику израильских властей по отношению к палестинцам, назвав ее "оккупационной".

В середине декабря Турция и Израиль достигли предварительного соглашения овозобновлении дипломатических отношений, прерванных после того, как в 2010 году несколько турецких активистов были убиты при попытке прорвать блокаду сектора Газа с моря.

Неофициальные источники сообщают, что потепление в отношениях двух стран произошло после того, как Израиль согласился выплатить компенсации семьям погибших.

Подтверждения этому из официальных источников еще не поступало.

По официальным данным, сделка включает в себя обмен посольствами. Кроме того, Турция начнет прокладку газопровода из Израиля.