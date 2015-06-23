ООН обвиняет Израиль и Палестину в военных преступлениях

Об этом говорится в специальном отчете комиссии Совета ООН по правам человека, пишет русская служба Би-Би-Си.

Документ в 183 страницы был опубликован в понедельник на специальном брифинге в штаб-квартире ООН в Женеве.

"Речь идет о беспрецедентных масштабах разрушений и человеческих страданий, которые стали следствием военной операции в секторе, - заявила глава комиссии Мэри Макгоун-Дэви. - Мы намерены добиваться привлечения к ответственности тех, кто намерено использовал разрушительные виды вооружения в густонаселённых районах".

Наряду с обвинениями в адрес Израиля, авторы отчета нашли и многочисленные нарушения прав человека в действиях палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа с сентября 2007 года.

Ракетные обстрелы боевиками этой организации израильских городов, а также сооружение подземных тоннелей, ведущих на территорию Израиля, в отчете названы преступлением.

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Как следует из доклада, за 52 дня операции "Нерушимая скала" по израильской территории были выпущены 4,881 ракета и 1,753 минометных снарядов. Более половины ракет были успешно сбиты системой ПРО "Железный купол".

За это время погибли шестеро израильских граждан.

Впрочем, львиная доля выводов комиссии все же затрагивает происходящее внутри сектора Газа, где за время операции погибли 1 462 палестинца.

Треть из них - дети. Многим из их родителей бежать было некуда. Других, как заявляют израильские военные, боевики палестинских боевых организаций использовали в качестве живого щита.

Потери израильской армии за время операции в секторе Газа составили 67 военнослужащих.

Израиль, в свою очередь, не признал данный документ. Официальные лица в Иерусалиме назвали отчет предвзятым и искажающим реальность, однако предприняли меры, чтобы избежать юридических последствий его публикации.

Министерство юстиции Израиля настоятельно рекомендует всем бывшим высокопоставленным военным, а также политикам, занимавшим посты и принимавшим решения о тех или иных военных действиях, перед каждым вылетом за границу получать подробную юридическую консультацию.

Там отмечают, что публикация документа Совета ООН по правам человека может стать удобным поводом для задержания и последующего судебного разбирательства израильтян в самых разных точках земного шара.