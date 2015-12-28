Reuters: США считают, что Россия достигла своих целей в Сирии

Такое мнение высказали несколько официальных лиц и военных аналитиков США, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, это бесспорно, что режим Асада с российской военной поддержкой, вероятно, сейчас в более безопасной ситуации, чем был раньше", - заявил высокопоставленный представитель администрации президента США, пожелавший остаться анонимным.

Пять других американских чиновников, опрошенных агентством, согласны с мнением, что российская миссия в Сирии была в основном успешной и обошлась сравнительно низкими затратами.

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Американские чиновники подчеркнули, что Путин может столкнуться с серьезными проблемами, если его причастность к конфликту в Сирии затянется.

Эксперты считают, что расходы Москвы на сирийскую кампанию составят $1-2 млрд в год. Эти средства выделяются из оборонного бюджета РФ, который достигает $54 млрд.

При этом в Вашингтоне отмечают, что снижение цен на нефть, которое наносит ущерб российской экономике, наоборот, положительно влияет на военные планы страны, поскольку снижаются цены на топливо для самолетов и кораблей.

Кроме того, в России еще с советских времен есть огромный запас бомб, которые она использует в Сирии.

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Чиновник американской разведки отметил, что Россия также воспользовалась операцией, чтобы проверить новое оружие в боевых условиях и внедрить его в свою тактику.

"Вмешательство России, кажется, укрепило ее позиции за столом переговоров. В последние недели Вашингтон более тесно сотрудничает с РФ в поисках урегулирования войны и отступил от требований немедленного ухода Асада в рамках любого политического перехода", - отмечается в статье.