Reuters: США считают, что Россия достигла своих целей в Сирии
За три месяца ведения военной операции в Сирии президент РФ Владимир Путин достиг главной цели по укреплению режима сирийского президента Башара Асада, заплатив за это относительно невысокую цену.
Такое мнение высказали несколько официальных лиц и военных аналитиков США, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
"Я думаю, это бесспорно, что режим Асада с российской военной поддержкой, вероятно, сейчас в более безопасной ситуации, чем был раньше", - заявил высокопоставленный представитель администрации президента США, пожелавший остаться анонимным.
Пять других американских чиновников, опрошенных агентством, согласны с мнением, что российская миссия в Сирии была в основном успешной и обошлась сравнительно низкими затратами.
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Американские чиновники подчеркнули, что Путин может столкнуться с серьезными проблемами, если его причастность к конфликту в Сирии затянется.
Эксперты считают, что расходы Москвы на сирийскую кампанию составят $1-2 млрд в год. Эти средства выделяются из оборонного бюджета РФ, который достигает $54 млрд.
При этом в Вашингтоне отмечают, что снижение цен на нефть, которое наносит ущерб российской экономике, наоборот, положительно влияет на военные планы страны, поскольку снижаются цены на топливо для самолетов и кораблей.
Кроме того, в России еще с советских времен есть огромный запас бомб, которые она использует в Сирии.
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Чиновник американской разведки отметил, что Россия также воспользовалась операцией, чтобы проверить новое оружие в боевых условиях и внедрить его в свою тактику.
"Вмешательство России, кажется, укрепило ее позиции за столом переговоров. В последние недели Вашингтон более тесно сотрудничает с РФ в поисках урегулирования войны и отступил от требований немедленного ухода Асада в рамках любого политического перехода", - отмечается в статье.