Разногласия вокруг легитимности: Россия и Катар не смогли договориться о будущем Асада

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров в Москве со своим катарским коллегой Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей, передает Би-би-си.

Как пояснил Лавров, стороны не смогли найти понимания по вопросу о легитимности Асада.

Москва рассматривает Асада в качестве традиционного союзника, в то время как власти Катара считают, что президент Сирии виновен в военных преступлениях и должен покинуть свой пост.

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Однако как Катар, так и Россия убеждены, что переговоры по мирному урегулированию ситуации в Сирии, которые организует ООН, должны начаться как можно скорее.

"Мы заинтересованы, как и Катар, чтобы Сирия была мирной, независимой, суверенной страной, где бы уважалась территориальная целостность, уважались права всех этноконфессиональных и прочих групп", - заявил Лавров.

Напомним, ранее источники агентства Reuters в дипломатических кругах сообщили, что их российские собеседники говорят о готовности на уход Башара Асада с поста президента Сирии.