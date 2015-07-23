В Китае могут отменить запрет на рождение второго ребенка - СМИ

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ. По информации издания, это произойдет через 35 лет после принятия мер по контролю рождаемости, которые считаются причиной миллионов принудительных абортов.

В то же время официальный Пекин опроверг информацию о сроках введения новой меры. Как заявили в национальной комиссии по делам здравоохранения и планирования семьи КНР, пока календарного плана по разрешению всем парам страны заводить второго ребенка принято не было.

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По оценке ООН, к 2050 году в Китае будет почти 440 млн граждан старше 60 лет. При этом численность трудоспособного населения снизилась в 2014 году на 3,71 млн, и ожидается, что этот тренд продолжится, отмечает газета.

Как добавляет издание, в последние годы политика одного ребенка постепенно ослаблялась. В частности, больше одного ребенка разрешили заводить семьям, представляющим этническое меньшинство, и сельским жителям с первенцем-девочкой.