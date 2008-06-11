Буш сожалеет, что его неправильно поняли

Президент США Джордж Буш сожалеет о том, что его воинственная риторика заставила мир поверить в то, что он является «человеком, по-настоящему озабоченным войной» в Ираке. Как рассказал сам Буш в интервью газете The Times, теперь его целью является оставить своему последователю дипломатические ключи для урегулирования иранского вопроса. Он отметил, что сожалеет о том, что его страну не так поняли. «Обращаясь назад, думаю, что мог бы использовать другой тон, другую риторику», - заявил Буш. Такие фразы, как «живой или мертвый», «продолжаем наступать», по словам Буша, «стали сигналом для людей, что я вовсе не мирный человек». Касаясь вопроса Ирана, Буш заявил, что опасается политики Барака Обамы в этом вопросе в случае, если сенатор станет президентом.

Газета.ру