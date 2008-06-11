Три приоритета Чехии в отношениях с Украиной

Чехия на время своего председательствования в Евросоюзе в 2009 году выделяет три приоритета в отношениях с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Чехии по европейским вопросам Александр ВОНДРА после завершения переговоров с вице-премьер-министром Украины Григорием НЕМЫРЕЙ.

«Мы выделяем три приоритетных вопроса, которые будем решать во время председательствования Чехии в Европейском Союзе. Это ликвидация торговых барьеров, обеспечение энергетической безопасности и развитие отношений с Востоком в контексте расширения Европейского Союза», - сказал А.ВОНДРА.

При этом вице-премьер-министр Чехии подчеркнул, что «дискуссия о европейской энергетической безопасности без участия Украины не имеет смысла, поскольку Украина является ключевой страной в поставках энергоресурсов не только для Чехии, но и для всей Европы».

А.ВОНДРА обратил внимание на тот факт, что Чехия будет председательствовать в Евросоюзе в то время, когда ЕС и Украина будут проводить переговоры о создании зоны свободной торговли, а также об ассоциированном членстве. «Мы своим возможностями председательствующей страны будем добиваться того, чтобы эти переговоры никто не задерживал», - сказал он.

Кроме того, вице-премьер-министр Чехии сообщил, что украинский вопрос будет обсуждаться 16 июня в Праге во время саммита Вышеградской четверки. «Сейчас мы председательствуем в Вышеградской четверке. В саммите при участии глав правительств также планируется участие Президента Франции Николя САРКОЗИ. Будет обсуждаться наше председательство в ЕС, и мы будем говорить об Украине», - отметил А.ВОНДРА.