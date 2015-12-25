The New York Times: Правозащитная группа говорит, что Россия "возможно, атаковала непосредственно гражданское население" в Сирии

Об этом пишет Карен Зраик в статье "Правозащитная группа говорит, что Россия "возможно, атаковала непосредственно гражданское население" в Сирии", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

В докладе Amnesty International, опубликованном в среду, рассматриваются 25 атак, совершенных в Сирии с сентября по ноябрь. В нем также сказано, что группа нашла доказательства того, что Россия использовала кассетные боеприпасы, что является нарушением международного права.

"В некоторых случаях, российские вооруженные силы, похоже, атаковали непосредственно гражданских лиц или гражданские объекты, нанося удары по жилым районам без видимых военных объектов и даже медицинских учреждений", - говорится в докладе.

Пресс-секретарь Министерства обороны РФ назвал доклад Amnesty "полностью лживым".

"Это все предположения и никаких доказательств", - заявил в своем выступлении представитель министерства, генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитирует информагентство Интерфакс.

Россия начала авиаудары по согласованию с сирийскими правительственными силами 30 сентября, заявив, что ее цель – боевики из "Исламского государства" и другие террористы. Хотя страны, участвующие в воздушной кампании в Сирии, в том числе Россия и США, до сих пор не достигли согласия в том, какие группы входят в эту категорию. Соединенные Штаты сказали, что большинство российских авиаударов пришлись на группы, а не на "Исламское государство".

В докладе выделены шесть авиаударов, совершенных на северо-западе Сирии в октябре и ноябре. Были проведены телефонные и интернет-интервью со свидетелями, правозащитными и медицинскими группами, а также проанализированы видео и фотографии с места происшествия. Пять из этих атак пришлись на жилые районы и одна из них прогремела "в непосредственной близости" от больницы, говорится в докладе. Атаки произошли в районах Хомса, Идлиба и Алеппо.

Для разработки списка подозрительных российских авиаударов, авторы доклада Amnesty предоставили информацию из интервью и видеоматериалов из Сирии, а также заявления российского правительства о целях, которые, по его словам, были поражены.

Сирийское правительство и коалиционные силы во главе с США также осуществляют авиаудары в Сирии. Сирийская обсерватория по правам человека (Британия), группа, которая отслеживает конфликт через контакты в Сирии, заявляет, что 260 гражданских лиц были убиты во время ударов коалиции. Белый дом сказал, что коалиционные силы пытаются избегать причинения вреда гражданским лицам во время проведения авиаударов против боевиков.

В отчете Human Rights Watch на этой неделе также есть доказательства того, что применение кассетных боеприпасов в Сирии усилилось с началом российской воздушной кампании.

Ни Россия, ни Соединенные Штаты не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам.

Генерал Конашенков, пресс-секретарь Министерства обороны, сказал, что Amnesty International не может знать, были ли военные объекты в заданном районе в Сирии, потому что ее сотрудники там не присутствовали. Некоторые международные группы действуют в Сирии, опасаясь, что их сотрудники могут быть ранены, убиты или похищены.

"Они не могли знать этого, и не могли проверить", - сказал он, согласно Интерфакс. "Известно только, что джихадисты действуют в Сирии, как высокомобильные силы, которые используют скандально известные пикапы Toyota с установленным оружием большого калибра".