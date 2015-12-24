Путин обвинил спекулянтов в снижении жизненного уровня россиян

Об этом он заявил, выступая на совещании с членами российского правительства в четверг.

"Сегодня необоснованное, прямо скажем, спекулятивное повышение стоимости продуктов, товаров, услуг приводит к снижению жизненного уровня людей. Нужно использовать все имеющиеся рыночные инструменты для сдерживания роста цен, расширить долю недорогих, но качественных отечественных товаров", — цитирует Путина РИА Новости.

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Напомним, почти половина россиян (49 процентов) пожаловалась на ухудшение материального положения по итогам 2015 года, говорится в исследовании фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Как сообщал УНИАН, в России с 1 января продукция из Турции и Украины, незаконно попавшая на территорию страны, будет уничтожаться.