Кремль заявил о непричастности Путина к новому уголовному делу против Ходорковского

"Решение о помиловании принимает глава государства, но решение о следственных действиях и объявлении в международный розыск глава государства не принимает", — заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

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Как сообщал УНИАН, Ходорковский заочно арестован и объявлен в международный розыск.