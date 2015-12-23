Кремль заявил о непричастности Путина к новому уголовному делу против Ходорковского

12:18, 23 декабря 2015
Мир
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Президент России Владимир Путин не имеет отношения к новому уголовному делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

REUTERS

"Решение о помиловании принимает глава государства, но решение о следственных действиях и объявлении в международный розыск глава государства не принимает", — заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

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Как сообщал УНИАН, Ходорковский заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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