Кремль заявил о непричастности Путина к новому уголовному делу против Ходорковского
12:18, 23 декабря 2015Мир
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Президент России Владимир Путин не имеет отношения к новому уголовному делу против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
REUTERS
"Решение о помиловании принимает глава государства, но решение о следственных действиях и объявлении в международный розыск глава государства не принимает", — заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.
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Как сообщал УНИАН, Ходорковский заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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