Чилийский генерал получил 18 лет за расстрел телохранителей президента Альенде в ходе переворота в 1973

Как передает "Лента.ру" со ссылкой на канал Telesur, суд признал генерала виновным в том, что он отдал приказ казнить Вагнера Салинаса Муньоса и Франсиско Лару Руиса.

В день переворота, 11 сентября 1973 года, в расположение полка Такна, которым командовал Рамирес, доставляли задержанных сторонников законной власти.

Салинаса и Лару, работавших в службе безопасности, переворот застал в городе Талька. Они решили ехать в Сантьяго, но были задержаны полицией. Она передала их солдатам, которые доставили арестованных в полк Такна.

Как показало расследование и установил суд, Рамирес приказал капитану Луису Гильермо Мене расстрелять Салинаса и Лару.

11 сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот под руководством Аугусто Пиночета, в ходе которого был свергнут Альенде. Сам он во время штурма президентского дворца погиб, члены его кабинета, многие госслужащие и левые политические активисты были арестованы, казнены либо бежали из страны.

Захватившая власть хунта широко применяла массовые аресты, пытки и внесудебные казни. Общее число пострадавших составляет 40 тысяч человек, из них более 3 тысяч пропали без вести или были убиты.

Пиночет оставался главой государства до 1990 года и умер в 2006 году, так и не представ перед судом, хотя против него выдвигались обвинения. Некоторые сторонники бывшего диктатора были арестованы и осуждены нынешними чилийскими властями.