Эффективно ли борются с насилием в отношении женщин в Европе?

Совет Европы проведет 10-11 июня в Страсбурге заключительную конференцию кампании по борьбе с насилием в отношении женщин, включая бытовое насилие.

Как сообщается на официальном сайте Совета Европы, цель конференции - оценить результаты кампании и меры, принимаемые Советом Европы и входящими в него государствами для защиты женщин от насилия.

Участники конференции также обсудят предложения будущих действий в борьбе с этим нарушением прав человека, в особенности необходимость введения новой Конвенции Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин.

Участие в конференции примут представители 47 стран-членов Совета Европы, включая министров, ответственных за борьбу с насилием в отношении женщин, а также представители международных межправительственных и неправительственных организаций.

Откроет конференцию Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС.