В Индонезии затонуло судно: более 80 человек пропали без вести

Более 80 человек продолжают числится пропавшими без вести после крушения пассажирского судна у острова Сулавеси в центральной Индонезии.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, также обнаружены тела трех погибших, 39 человек удалось спасти. Некоторые из них смогли зацепиться за рыболовецкие буи в открытом море.

Судно со 118 пассажирами на борту покинуло город Колака на юго-востоке провинции Сулавеси утром в субботу по местному времени. Оно следовало в порт Сива на другом берегу залива Боне.

Позже диспетчер получил телефонный звонок от члена экипажа парома, который сообщил, что судно терпит бедствие. Больше экипаж на связь не выходил.

По предварительным данным, судно захлестнули трехметровые волны. Оно перевернулось и затонуло.

По словам пресс-секретаря Министерства транспорта Индонезии, на пароме находились 89 взрослых, пятеро детей, 14 младенцев и 10 членов экипажа.

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Поиски людей ведут шесть спасательных судов. Поисково-спасательная операция затруднена из-за плохой погоды и больших волн.